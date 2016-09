L’heure de gloire de Lecavalier

Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts entre la tenue de la première Coupe du monde, en 1996, et la présentation de la seconde, en 2004.

Une toute nouvelle génération de joueurs de hockey s’est implantée. La plus belle preuve en est la présence de Wayne Gretzky au poste de directeur général de la formation canadienne.

La parité qui avait commencé à se dessiner au milieu des années 1990 est plus présente que jamais.

Malgré tout, après des années un peu plus difficiles, le Canada surfe une nouvelle fois au sommet de la vague.

Au moment où s’amorce cette compétition, le Canada a remporté trois des quatre tournois majeurs précédents. En plus de sa médaille d’or olympique récoltée en 2002, une première en 50 ans, les représentants de l’unifolié ont monté sur la plus haute marche du podium lors des Championnats mondiaux de 2003 et de 2004.