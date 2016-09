Initiations sur les campus universitaires: l’interdiction d’alcool n’est pas la solution

«Ça devrait être la dernière des options», indique Hubert Sacy, directeur général d’Éduc’alcool, qui observe que les initiatives menées par des étudiants sont bien plus efficaces que les interdictions imposées par les directions d’universités.

Le Journal révélait hier que l’École de technologie supérieure (ÉTS), spécialisée dans l’enseignement du génie, est devenue cette année la première université montréalaise à interdire la vente et la consommation lors de ses activités d’intégration.

L’établissement avait été au centre d’un scandale entourant la rentrée de l’an dernier, après qu’une étudiante eut porté plainte pour harcèlement sexuel et raconté ne pas avoir été prise au sérieux par l’université.

Plus de confiance

«L’interdiction peut être nécessaire lorsqu’il y a une perte totale de contrôle et qu’il n’y a plus aucune confiance envers les associations étudiantes», admet Hubert Sacy. Mais les étudiants parviennent souvent à contourner l’interdiction et le problème ne fait que se déplacer ailleurs, explique-t-il.