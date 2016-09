Mafia: la peine du caïd Desjardins reportée pour la 5e fois en 14 mois

Près de 14 mois après s’être reconnu coupable d’avoir comploté pour le meurtre d’un aspirant parrain, le caïd mafieux Raynald Desjardins a de nouveau vu le tribunal reporter sa sentence, mercredi après-midi, à Montréal.

Le juge André Vincent a consenti à cette demande de remise formulée par la défense et dont les motifs n’ont pas été dévoilés.

Le juge de la Cour supérieure a reporté le prononcé de la peine au 19 décembre prochain.

C’était la cinquième fois que les débats sur le sort qui attend le caïd lavallois étaient reportés en un peu plus d’un an.

Avec son fils

Le 6 juillet 2015, Raynald Desjardins avait plaidé à une accusation de complot pour le meurtre de l’aspirant parrain Salvatore Montagna, abattu de trois projectiles d’arme à feu sur l’île Vaudry, à Charlemagne, le 24 novembre 2011.

En contrepartie de son plaidoyer survenu au terme de négociations avec la Couronne, l’accusation de meurtre prémédité qui pesait sur lui avait été retirée.

Desjardins fêtera son 63e anniversaire de naissance le mois prochain, à la prison de Bordeaux.

Son fils Mathieu était allé rejoindre son père à la prison centenaire montréalaise en avril dernier, après avoir écopé d’un an de détention pour possession illégale d’un pistolet de calibre 9 mm chargé, dans un commerce du centre-ville, en 2012.

L’homme de 27 ans avait plaidé qu’il s’était procuré cette arme de poing peu après que son père eut échappé à une tentative de meurtre commise par un tireur armé d’un AK-47, le matin du 16 septembre 2011, en pleine rue, à Laval.

Ses textos espionnés

À ce moment, l’alliance que Raynald Desjardins et Salvatore Montagna avaient formée pour prendre le contrôle du crime organisé italien à Montréal a tourné au vinaigre. Desjardins était convaincu que Montagna avait commandé la fusillade dont il s’est miraculeusement sorti indemne.

Avec une demi-douzaine de complices, Desjardins a préparé sa revanche, sans se douter que la GRC interceptait alors tous les textos cryptés (messages PIN) qu’il envoyait et recevait sur ses appareils BlackBerry pour étayer une enquête antidrogue.

L’écoute électronique a ensuite été remise à la Sûreté du Québec qui a bouclé l’enquête en appréhendant Desjardins, moins d’un mois après le meurtre.

Ses six complices – dont son bras droit, Vittorio Mirarchi, et son vieux camarade Jack Simpson, chez qui le meurtre a été commis – doivent revenir en cour à la fin octobre, eux aussi pour recevoir leur peine.

Des journées de 36 heures

Desjardins, un ancien lieutenant du défunt parrain Vito Rizzuto qui avait aussi de solides liens avec les Hells Angels, est détenu de façon préventive depuis son arrestation, qui remonte au 20 décembre 2011.

Il importe de noter que depuis quelques années, les tribunaux québécois ont pris l’habitude de créditer à des prévenus en attente de leur peine une journée et demie de détention provisoire pour chaque jour passé en prison.

Cette mesure, dont Desjardins pourrait lui aussi bénéficier, sert notamment à atténuer l’impact de conditions d’incarcération difficiles pour certains détenus. Si tel est le cas, il aurait déjà purgé l’équivalent de presque six ans de détention sur la peine qu’il recevra.

Desjardins s’est déjà adressé à la cour pour dénoncer le traitement particulier que lui ont réservé les autorités carcérales depuis l’hiver 2011.

Un détenu particulier

Il a notamment été confiné dans un secteur d’isolement après avoir été avisé par la police qu’un contrat de meurtre lui pendait au-dessus de la tête.

Son beau-frère Joe Di Maulo, qui fut l’un des plus importants mafiosi de la province durant plus de 40 ans, a été assassiné en face de chez lui, à Blainville, en novembre 2012, un mois après le retour au pays de Vito Rizzuto, qui avait passé six ans dans un pénitencier aux États-Unis.

On a aussi transféré Desjardins de la prison de Rivière-des-Prairies vers la prison de Bordeaux parce que les services correctionnels craignaient qu’il s’évade durant ses transports vers le palais de justice ou que le fourgon cellulaire des gardiens qui le conduisaient soit la cible d’une attaque armée.

À Bordeaux, les agents n’ont qu’à l’escorter en marchant une centaine de mètres dans un tunnel souterrain qui relie la prison au Centre judiciaire Gouin, où sa cause judiciaire a aussi été transférée après avoir d’abord été instituée au palais de justice de Joliette.

De plus, après la spectaculaire évasion de trois détenus de la prison d’Orsainville, à Québec, en juin 2014, Desjardins s’était vu interdire ses permissions quotidiennes de sortie dans la grande cour extérieure de Bordeaux, pour des raisons de sécurité.