Martin ou R. A. Dickey?

Les Jays n’ont plus que 24 matchs à disputer. La décision la plus importante pour John Gibbons est de déterminer s’il utilisera une rotation de cinq ou six lanceurs. Cette décision influencera le nombre de départs des lanceurs: cinq ou quatre. C’est mieux d’avoir une rotation à tous les cinq jours, car les lanceurs seront frais et dispos.