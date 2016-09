Martin St-Louis encourage une mère et son enfant

Martin St-Louis a une fois de plus démontré sa bonté plus grande que nature, cette semaine.

L’ancienne vedette du Lightning de Tampa Bay et des Rangers de New York a publiquement répondu à l’appel à l’aide d’une mère abattue par le désespoir de son fils Ben Richard, 9 ans, intimidé à l’école à cause de sa petite taille.

St-Louis, symbole de résilience pour avoir prospéré à travers sa longue carrière dans la Ligue nationale de hockey, a encouragé le jeune Ben à faire face à l’adversité.

«Ben, tu es parfait, a écrit le Québécois sur Twitter, mardi. Les gens qui te jugent se sentent menacés par toi. Les esprits forts et les bons cœurs gagnent toujours!»

Le touchant cri du cœur de la mère du jeune avait été lancée le 26 août.

«C’est absolument déchirant, en tant que parent, de voir votre jeune enfant en détresse émotionnelle, avait notamment écrit Candida Richard, sur les réseaux sociaux. Depuis ses 4 ans, mon précieux fils se fait intimider à cause de sa taille. Mon fils est très petit en comparaison avec les autres enfants de son âge. En tant que maman, je pense qu’il est parfait comme il est. Je lui dis tous les jours qu’il n’y a rien de mal avec lui (...) Maintenant que mon fils a 9 ans, son estime de lui-même empire. Il n’arrête pas de me demander quand il grandira, pourquoi il est si petit. Il va aussi loin que trop manger et s’assurer de dormir 10 heures par nuit, parce qu’il a lu que cela l’aiderait à grandir. Aucun enfant ne devrait entretenir de tels soucis et prendre de telles mesures. Aujourd’hui, j’ai été témoin d’un tout nouveau niveau de douleur chez mon fils. Les gestes de ses pairs l’ont poussé à dire qu’il "déteste sa vie". Je ne peux pas vous décrire la douleur que j’ai ressentie quand il m’a dit ces mots.»