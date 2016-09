Mort en pratiquant sa passion

ROUYN-NORANDA | Les proches d’un homme de 24 ans mort après une chute en motocross s’entendent pour dire qu’il est décédé en faisant ce qu’il aimait le plus au monde.

Nicolas Boudreault s’entraînait avec son partenaire d’affaires et meilleur ami dans une sablière privée de Rouyn-Noranda en Abitibi lorsqu’il a fait une vilaine chute lundi après-midi.

«Nicolas avait une joie de vivre incroyable et un sens entrepreneurial unique [...] Il profitait au maximum de chaque moment. Il était toujours sur sa moto dans ses temps libres. Il était un coureur professionnel qui n’hésitait pas à me donner des conseils», raconte James Godard, son meilleur ami qui l’a découvert inconscient et qui a pratiqué des manœuvres de réanimation sur lui.