Murray se fait surprendre

L’Écossais Andy Murray, vainqueur tour à tour à Wimbledon et du titre olympique à Rio, est tombé face au Japonais Kei Nishikori 1-6, 6-4, 4-6, 6-1, 7-5, en quarts de finale des Internationaux des États-Unis, mercredi.

Murray, dauphin de Novak Djokovic au classement mondial, restait sur sept finales de suite avant le tournoi new-yorkais et avait disputé les finales des trois précédents tournois du Grand Chelem de ­l’année.

Il a subi seulement sa deuxième défaite depuis le tournoi de Roland-Garros pour 26 victoires.

Il a pourtant très bien débuté la rencontre en remportant la première manche en 35 minutes, mais une interruption lors du deuxième set pour permettre le déploiement du toit rétractable du stade

Arthur-Ashe a complètement relancé ­Nishikori.

Le 7e mondial a égalisé à une manche, avant de concéder le troisième set.

Mené deux manches à une, Nishikori, finaliste du US Open en 2014, n’a pas fléchi et s’est montré beaucoup plus réaliste que Murray, particulièrement fébrile dans la cinquième manche, où il a perdu d’entrée son service et a laissé passer sa chance en fin de match.

«Je ne suis pas trop déçu, car la victoire aurait pu me revenir aussi. Cela s’est joué à peu», a noté Murray.

La rencontre a été marquée par des dysfonctionnements de la sonorisation qui a perturbé à plusieurs reprises les joueurs, en particulier Murray, qui a perdu son calme et sa concentration après une ­discussion animée avec l’arbitre.

«L’interruption [pour fermer le toit] m’a fait du bien, cela m’a permis de me calmer et de me reconcentrer sur les retours de service, a de son côté souligné Nishikori. J’ai de bons souvenirs à Flushing.»

En demi-finale demain, Nishikori affrontera soit le Suisse Stan Wawrinka (no 3), soit l’Argentin Juan Martin del Potro

(no 142), opposés dans le dernier quart de ­finale hier soir.

L’autre demi-finale mettra aux prises le no 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic, au ­Français Gaël Monfils, 12e raquette ­mondiale.