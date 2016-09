Négligés et fiers de l’être

DENVER | Rarement aura-t-on vu des champions en titre du Super Bowl aussi remis en question que la cuvée 2016 Broncos, à l’aube du botté d’envoi de la saison, jeudi soir à Denver.

Les changements importants apportés à la position de quart-arrière, notamment, semblent semer le doute dans l’esprit de plusieurs observateurs quant au potentiel de succès de l’équipe cet automne. À commencer par le duel inaugural de jeudi soir face aux Panthers, que les preneurs aux livres établissent comme favoris.

Les murs du vestiaire des Broncos ne sont d’ailleurs pas suffisamment étanches pour bloquer le bruit à cet effet.

«Nous sommes boudés parce que présentement, les gens n’en ont que pour l’attaque, même s’il a été maintes fois prouvé que ce sont les défensives qui gagnent des championnats. On trouve toujours de nouvelles motivations pour nous pousser. Ça va juste ajouter un peu d’huile sur le feu», a commenté le secondeur intérieur Brandon Marshall.

Le demi de coin Chris Harris a vite saisi la balle au bond et a pesté dans le même sens.

«Merci à vous, les médias, de nous donner la petite source de motivation additionnelle. C’est apprécié!» a-t-il lancé, l’air dégoûté.

Son compagnon d’armes dans la tertiaire, le maraudeur TJ Ward, prenait plutôt la chose avec un grain de sel.

«On a été négligés à peu près toute l’année passée et on a quand même fini l’année avec le trophée dans nos mains. Ce rôle nous convient bien», a-t-il souri.

Une offensive froissée

Du côté des joueurs offensifs, la critique est encaissée de manière plus personnelle.

«Plusieurs nous voient tout à coup comme une équipe de ,500, mais continuent de dire qu’on mise sur la meilleure défensive de la ligue. Ils sous-entendent donc qu’on va en arracher à l’attaque. Faites-moi confiance, on entend tous ces bruits et ça ne va qu’ajouter une saveur additionnelle dans notre façon de jouer. On s’attend à marquer beaucoup de points et à réaliser de gros jeux», a promis le receveur Emmanuel Sanders.

L’an dernier, l’attaque des Broncos s’est classée en milieu de peloton, au 16e rang pour les verges (355,5 par match) et au 19e rang pour les points (22,2).

«C’est notre deuxième année dans le système de coach Kubiak. L’an dernier, nous avons vécu une phase de transition à l’attaque avec lui. Tout joueur vous dira que c’est réellement à l’an deux ou trois d’un système que tous se sentent vraiment confortables. Je suis très confiant», a mentionné Sanders.

La ville en orange

DENVER | Le moins que l’on puisse dire, c’est que la ville de Denver s’est mise en mode football, mercredi. La couleur orange typique des Broncos était à l’honneur quand des milliers de partisans ont envahi le secteur du Civic Center Park, au centre-ville, dans le cadre d’un grand rassemblement. C’est à cet endroit que la NFL a installé ses pénates pour ce qu’elle a baptisé le «Kickoff Village». Plusieurs anciens des Broncos font les délices des amateurs lors de séances d’autographes jusqu’au botté d’envoi, dont les receveurs Ed McCaffrey et Rod Smith, le demi de coin Champ Bailey et les maraudeurs Steve Atwater et John Lynch.

Pas une revanche

Le duel entre Broncos et Panthers mettra aux prises les deux finalistes du dernier Super Bowl, une première depuis septembre 1970 pour un match du premier week-end de la saison. À cette époque, les Vikings et les Chiefs étaient opposés dès la première semaine, après leur affrontement au match ultime quelques mois plus tôt. Mais, puisque l’art du cliché est désormais devenu un fléau dans le monde du sport, les joueurs et entraîneurs des Panthers et des Broncos ont tous juré toute la semaine, main sur le cœur, qu’il s’agirait d’un match comme un autre. Difficile d’imaginer que Cam Newton et sa bande n’ont pas une toute petite crotte sur le cœur...

Tous contre... le Colorado ?

Véritable boute-en-train dans le vestiaire des Broncos, le porteur de ballon CJ Anderson ne rate jamais une occasion de faire rigoler. Cette semaine, il avait sa théorie bien à lui quant à la raison pour laquelle les Broncos ne sont pas favoris pour remporter leur match inaugural, même si les 50 champions du Super Bowl présentent à ce jour un retentissant dossier de 40-9-1 dans ce contexte. «J’imagine que c’est parce que les gens n’aiment pas le Colorado. Ils viennent ici et ne savent jamais à quoi s’attendre. Il peut neiger, faire beau et pleuvoir dans la même journée. C’est un État toujours sous-estimé!» a-t-il lancé, presque sérieux.