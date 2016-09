Partage de la route: des contraventions pour sensibiliser

Le SPVM a distribué des dizaines de contraventions aux usagers de la route qui avaient des mauvais comportements «typiques» lors d’une opération de sensibilisation dans Rosemont mercredi après-midi.

Postés aux quatre coins de l’intersection du boulevard Saint-Michel et de la rue Saint-Zotique, les policiers interpellaient cyclistes, automobilistes et piétons mercredi après-midi.

«On cible particulièrement les comportements typiques de certaines catégories d’usagers, qui causent le plus souvent des collisions», explique André Durocher, inspecteur à la division de la sécurité routière.

À titre d’exemple, des contraventions ont été distribuées aux automobilistes qui ne cédaient pas le passage aux cyclistes et aux piétons aux intersections. Ceux qui tenaient leurs téléphone cellulaire en main ou qui ne prenaient pas un mètre de distance avec les cyclistes ont aussi reçu des amendes.

Les cyclistes ont surtout été appréhendés à cause du port d’écouteurs ou parce qu’ils tournaient à droite au feu rouge.

«Par exemple, la piétonne, là, est concentrée sur ses textos et elle n’est pas supposée commencer à traverser quand la main clignote», a ajouté M. Durocher.

Opération «d’actualité»

Il estime que ce genre d’opération est d’autant plus important ces jours-ci à cause des collisions qui ont gravement blessé certains cyclistes et tué Justine Charland Saint-Amour dans les dernières semaines.

«La meilleure façon de se comporter, c’est de considérer le partage de la route comme une chaîne alimentaire. Le piéton est en bas et ça va jusqu’au camion lourd», illustre M. Durocher.

Sensibiliser ou frustrer?

Toutefois, certaines personnes qui ont reçu des amendes estimaient que cette opération ne les sensibilisaient pas du tout.

«On ne m’a même pas expliqué pourquoi j’étais en infraction», déplore Alexandre Gilbert, un cycliste qui a tourné à droite à un feu rouge.

De son côté, Sylvie Marchand a reçu une contravention de 169$ parce que son véhicule était stationné dans la nouvelle piste cyclable. Furieuse, elle promet de contester cette amende parce que selon elle, les panneaux n’étaient pas clairs.