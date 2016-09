Pas de Coupe du monde 2018 pour le Canada

La formation canadienne ne participera pas à la Coupe du monde de soccer en 2018, et ce, malgré une victoire de 3-1 aux dépens du Salvador dans son dernier match du quatrième tour de qualification de la CONCACAF, mardi, au BC Place de Vancouver.

L’équipe de l’unifolié a conclu cette étape au troisième rang du groupe A avec une fiche de 2-1-3 et un total de sept points. Ayant pris les deux premières places de la section, le Mexique et le Honduras participeront au tour final de la zone Amérique du Nord, centrale et Caraïbes, communément appelé le «Hex». ¸

Le porte-couleurs de l’Orlando City SC dans la Major League Soccer, Cyle Larin, a lancé les favoris locaux en avant à la 11e minute, profitant du cafouillage généralisé de la défensive adverse. En seconde demie, Nikolas Ledgerwood a doublé la priorité des siens en complétant une séquence de Junior Hoilett.

Cependant, en dépit du deuxième carton jaune décerné à leur capitaine Darwin Ceren, les Salvadoriens ont brisé la glace contre le gardien Milan Borjan tard dans la partie, par l’entremise de Nelson Bonilla. David Edgar a toutefois procuré un filet d’assurance aux favoris locaux.

De son côté, le Repentignois Samuel Piette a fait son apparition sur le terrain à la 74e minute.

Par ailleurs, dans le groupe C, les États-Unis ont terminé en tête grâce à un gain sans équivoque de 4-0 face à Trinité-et-Tobago à Jacksonville, en Floride.