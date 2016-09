Payer pour le moindre effort...

RONA, le pays, le burkini... On s’est forcément désintéressé du projet de loi qui forcera les jeunes arrivant à l’aide sociale à découvrir les joies du travail.

C’est la mission que se donne le ministre de l’Emploi (subventionné) et de la Solidarité sociale, François Blais. Il a pris le relais de Sam Hamad, poussé dans l’obscurité à la suite d’un magistral coulage de courriels.

Plus calme qu’un notaire, le ministre Blais reste impassible devant l’outrage théâtral des péquistes et des solidaires qui se disputent quotidiennement le monopole de la vertu.

Harold Lebel, le député de Rimouski, a mené la charge de la brigade péquiste. Ça fait longtemps qu’il est au PQ, M. Lebel. Ça donne un coup de vieux rien qu’à y penser...

Adéquation

Il a fait remarquer au ministre que c’est bien beau de vouloir faire travailler les recrues aptes au travail, mais encore faudrait-il qu’ils aient quelqu’un à qui s’adresser.

C’est que les fonctionnaires, contrairement aux assistés sociaux, ne sont pas présents partout. Il en manque ici et là, surtout le lundi et le vendredi.

Pour l’essentiel, le projet de loi 70 propose de faire «l’adéquation» entre ceux qui demandent de l’aide sociale pour la première fois et le marché du travail.

Au lieu d’un premier chèque automatique, c’est une formation vers l’emploi qui devient automatique. L’effort est lié au chèque.

Celui qui accepte aura 260 $ de plus dans ses poches. Celui qui refuse en aura jusqu’à 224 $ de moins. Le choix se calcule ainsi: un Oui fait grimper l’allocation de base à 883 $ alors qu’un Non la réduit à 399 $.

Statu quo

M. Blais a toutefois donné un tour de vis additionnel en suggérant qu’il pourrait, le cas échéant, retenir les chèques destinés à ceux qui refusent de jouer le jeu.

Pour les politiciens sentimentaux, donner sans rien demander en retour est tout indiqué, mais forcer un jeune de 18 ans à travailler en réduisant son chèque mensuel, ça, non, ça ne passe pas.

La main sur le cœur, ils invoquent toutes sortes de raisons pour ne pas imposer quelque obligation que ce soit.

Les politiciens font de la politique et courtisent les pauvres, comme toute autre clientèle.

Mais, involontairement, ils incitent au désœuvrement en justifiant la réclamation d’un dû dépouillé de tout devoir.

Mais est-ce bien aider celui dont on dit prendre la défense?

Quand on donne aux pauvres ce qu’il faut pour vivre, on les maintient dans un état d’asservissement et de dépendance envers l’État.

Ils ne voient pas les choses ainsi, mais les péquistes et les solidaires contribuent bel et bien au maintien du statu quo.

Parce que l’aide sociale, payée et acceptée par la majorité silencieuse, assure aux pauvres une place précise dans la société...

Les centaines de milliers de personnes qui survivent ainsi font, sans le vouloir, le succès d’un système duquel ils ne sortiront jamais...