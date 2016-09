Power nie les allégations de Graeme Roustan

Sagard Capital, une filiale de Power Corporation, dit considérer comme fausses et sans aucun fondement les allégations de l’ex-président du conseil de Bauer, Graeme Roustan, selon lesquelles un délit d’initiés dû à une fuite d’information privilégiée possible chez Sagard s’est produit vendredi sur le titre de Performance Sports Group (PSG).

«Il y a soit quelqu’un dans la haute direction de PSG, soit quelqu’un dans la haute direction de Sagard Capital qui a laissé fuiter l’information», avait publié Le Journal.

Vendredi, l’action de Performance Sports Group (fabricant des équipements de hockey Bauer) a brusquement bondi de plus de 30 % moins d’une heure avant la fermeture des marchés à 16 h.

Un document réglementaire a été rendu public à 16 h 30 annonçant le fait que Sagard Capital et son PDG, Paul Desmarais III, renonçaient à réclamer un siège au conseil de l’entreprise.

Diffamatoire, selon Sagard

Dans un courriel reçu cet après-midi, le porte-parole de Power Corporation, Me Stéphane Lemay, a dit considérer diffamatoires les propos de Roustan publiés par Le Journal.

«C’est une affirmation très grave de la part de M. Roustan (...); or, cette affirmation est fausse et sans aucun fondement, en plus d’être diffamatoire. Sagard Capital s’est en tout temps conformée à l’ensemble de ses obligations légales et réglementaires», nous a-t-il écrit.

Celui-ci nous a dit avoir mis en demeure Roustan pour qu’il retire ses allégations. Hier, ce dernier a publié une déclaration sur son site internet où il dit qu’«aucune accusation ou insinuation de délit d’initiés n’est faite par quiconque au sujet de quiconque».