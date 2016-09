Pro et anti-Maduro défilent dans les rues du Venezuela

Caracas | Des milliers de partisans de l’opposition et du gouvernement sont descendus mercredi dans les rues des principales villes du Venezuela pour une nouvelle démonstration de force, tant les positions des deux camps paraissent irréconciliables sur le projet de référendum en vue de révoquer le président socialiste Nicolas Maduro.

Brandissant le drapeau national jaune, bleu et rouge, chavistes (du nom du défunt ex-président Hugo Chavez, 1999-2013) vêtus de rouge et opposants se sont mobilisés aux abords des 24 délégations régionales du Conseil national électoral (CNE), fermées par précaution et entourées d’un important dispositif policier.

C’est le CNE qui détient la clé de cette consultation: l’opposition, qui veut l’organiser cette année pour provoquer des élections anticipées, l’accuse de ralentir la procédure pour protéger M. Maduro.

«Nous disons aux dirigeants corrompus et inefficaces qui ne savent pas gouverner: vous êtes cernés par un pays qui veut un changement», a clamé le porte-parole de la coalition de la Table pour l’unité démocratique, Jesus Torrealba, devant des opposants réunis sur une place de Caracas.

«Alors, cédez et ouvrez la voie à ce qui vient, un référendum révocatoire», a-t-il ajouté.

Dans une manifestation à Barcelona, le dirigeant chaviste Elias Jaura a répondu en écartant tout référendum cette année: «Il n’y en aura pas, car (l’opposition) s’y est pris tard, à cause de ses contradictions et de ses divisions».

« Coup d’État »

Dans un climat politique tendu, les deux camps affichent des positions irréconciliables: les partisans de M. Maduro, élu en 2013 et dont le mandat s’achève en 2019, crient à la tentative de coup d’État contre le président, très impopulaire dans un contexte de grave crise économique.

L’opposition, majoritaire au Parlement depuis janvier, se dit, quant à elle, seule capable de sortir le Venezuela de cette crise qui a fait exploser son inflation – le FMI prévoit une hausse des prix de 720 % en 2016 – et vidé les rayons de ses magasins.

Changement de modèle

Ce qui est en jeu, c’est un possible changement de modèle après près de 18 ans de socialisme dans ce pays producteur de pétrole.

Après une manifestation dans la capitale le 1er septembre ayant rassemblé 1,1 million de personnes selon les organisateurs, 30 000 selon le gouvernement, l’opposition a cette fois mobilisé de façon beaucoup plus modeste.