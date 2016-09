Couillard s’embourbe dans l’affaire Schautaud

GATINEAU – Le gouvernement Couillard s’est embourbé mercredi en défendant un transfuge caquiste qui a dérobé des documents confidentiels pour ensuite le larguer car il manquait de probité.



«Il m’apparaissait important qu’on reconnaissance l’extrême nécessité d’avoir la probité dans un poste gouvernemental pour protéger la confiance du public. Et j’ai constaté que ce n’était pas le cas au niveau où moi je m’attendais à ce que le soit», a affirmé Dominique Anglade en soirée, à la suite d’une conversation téléphonique avec le transfuge Frédéric Schautaud.



Deux heures plus tôt, le premier ministre se portait pourtant lui-même à la défense de celui qui a mis la main sur des documents confidentiels de la Coalition avenir Québec lors de la fin de semaine dernière, peu avant de donner sa démission.



«Ce qu’il reconnaît, c’est que ça n’aurait pas dû se produire. Il n’a pas communiqué le contenu des informations et il a retourné les documents. Je vais vous laisser le choix du mot subtiliser. Je ne crois pas que c’est la seule interprétation qu’on peut donner à ce qu’il a dit et à ce qu’il a écrit», a-t-il lancé lors d’un point de presse qu'il donnait dans le cadre de son caucus présessionnel.



M. Couillard estimait que puisque les documents n’ont pas été partagés et qu’il y a du «regret explicitement indiqué», il ne s’agit pas d’un manque d’intégrité. Il a même défendu le jugement de M. Schautaud.

«Le jugement peut s’appliquer également dans le choix qu’une personne fait d’adhérer à une organisation qui correspond mieux à ses valeurs. Il faut regarder cet aspect», a-t-il rétorqué, se vantant de l'attrait qu'exerce le Parti libéral.



C’est aussi tout un revirement pour la ministre de l’Économie. Mise au courant des faits, elle avait déclaré en début d’après-midi que le geste posé «ne disqualifie pas pour un poste. [...] Je pense qu’il peut très bien faire partie de mon équipe».



Cette dernière affirme maintenant que la conversation téléphonique avec M. Schautaud l’a convaincu que celui-ci n’avait pas la probité suffisante pour faire partie de son cabinet. Il aurait «sous-estimé» la gravité des actions qu’il a perpétrées, a-t-elle ajouté.