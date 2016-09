Tiger reprend du service

«C’est génial. J’ai hâte de le revoir. Il a pris la bonne décision d’attendre et de ne pas revenir au jeu trop rapidement. Je ne suis pas surpris de ce retour. J’étais certain qu’il s’en approchait. Il sera rouillé cet ­automne. Il ne faut pas s’attendre à trop de sa part même si c’est Tiger Woods. C’est toujours difficile de revenir en force au sommet après une longue absence. J’ai hâte de jouer contre lui quand il sera au sommet de sa forme. Ce sera agréable.»

– Jason Day, ami et numéro 1 mondial

«C’est une nouvelle fantastique pour Tiger et le sport. Je l’admire pour la longue route qu’il a faite en rééducation. Ce n’est jamais agréable de rester à l’écart du jeu si longtemps.»

«Nous sommes très chanceux de commencer la saison 2017 avec lui. Avec son excellent jeu de fers, il doit cesser d’essayer de tuer la ­balle sur les tertres et se concentrer pour la mettre en jeu. Il est excellent avec son fer droit et c’est un compétiteur phénoménal. Il ne faut jamais le compter pour battu. Le talent remonte toujours à la surface si tu lui donnes une chance. Comme tout bon boxeur, il lui reste encore une bonne bataille en lui. Je crois qu’il peut encore gagner six ou huit autres tournois.»