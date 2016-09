Un défi «très motivant» pour Olivier Dion à Paris

Après un an et demi à faire la promotion d’un spectacle qui n’existait pas encore, Olivier Dion était bien heureux de partager enfin les premières images des 3 Mousquetaires, cette semaine. «Les gens ont peut-être réalisé l’ampleur du projet», a-t-il dit au Journal.

«On dirait que plus le défi est gros, plus ça me donne de l’énergie pour travailler. C’est très motivant. [...] Il y a beaucoup de mouvements et des combats. C’est très visuel. Je n’ai pas d’autre choix que de mettre les bouchées doubles, de travailler fort. On veut donner le meilleur show. Ça fait tellement longtemps qu’on en parle.»