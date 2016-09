Un kitesurfeur dérive sur le fleuve pendant deux heures

«J’ai fait une erreur d’inattention et j’ai échappé le cerf-volant. Pour le remettre en fonction, j’ai effectué une technique qui n’était pas adaptée à cet équipement-là et c’est là que tout s’est entremêlé», se rappelle-t-il, quelques jours après sa mésaventure.

D’une nature calme et comptant plus de huit ans d’expérience en kitesurf, le technicien en laboratoire hospitalier et père de quatre enfants a tenté de s’improviser un petit voilier pour regagner la rive et de nager, mais sans succès.