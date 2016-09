Un peu de Canada à la tête des Broncos

DENVER | Physiquement, Pat Bowlen n’est plus dans l’entourage des Broncos depuis deux ans, se concentrant sur la bataille de tous les instants qu’il livre à la destructrice maladie d’Alzheimer. Toutefois, la présence du propriétaire canadien et potentiel futur membre du Temple de la renommée plane toujours autour de l’équipe.

Celui qui est né au Wisconsin, mais qui a grandi à Edmonton et qui a toujours conservé sa citoyenneté canadienne, a complètement cédé le contrôle de l’équipe en juillet 2014. Toutefois, lorsque les Broncos ont remporté leur troisième sacre au Super Bowl en février dernier, la victoire lui a été dédiée par nul autre que John Elway, lorsqu’il a soulevé le trophée Vince-Lombardi en hurlant: «Celui-là est pour Pat!»

«M. Bowlen n’était pas sur place, mais nous pensons qu’il était conscient de ce qui se passait au Super Bowl. Il a communiqué avec sa famille après le match via FaceTime et on pense qu’il a saisi toute la magnitude du moment lorsque le trophée a été remis. On ne peut qu’espérer qu’il ait ressenti une grande satisfaction, parce que c’est ce qu’il mérite.

«Physiquement, il se bat contre une maladie horrible. Sa persévérance lui permet de continuer à se reposer à sa maison, mais il est à un stade avancé de la maladie, ce qui est terrible à réaliser», a confié le président de l’équipe, Joe Ellis, lors d’un entretien avec Le Journal dans les bureaux de l’équipe, en banlieue de Denver.

Les Broncos... plutôt que les Alouettes !

L’incursion dans le football professionnel de «Mr. B», comme le surnomment joueurs et membres de l’organisation des Broncos, aurait pu prendre une tout autre tournure.

Au début des années 1980, Pat Bowlen a effectivement fait des démarches pour se porter acquéreur des Alouettes de Montréal. La rumeur veut qu’à l’époque, on lui ait préféré des investisseurs canadiens-français.

C’est ainsi qu’il se serait plutôt tourné vers les Broncos, dont il est devenu le propriétaire majoritaire en 1984 pour la somme de 78 millions. Pas si mal comme investissement, considérant que la valeur de la franchise est aujourd’hui évaluée à 1,94 milliard, selon Forbes.

«Il avait étudié l’offre des Alouettes parce qu’il a toujours été un ardent partisan de la LCF. Il a d’ailleurs contribué à établir des liens entre les deux ligues à ses premières années avec les Broncos. Pat a toujours défendu l’idée d’une Ligue canadienne forte», a rappelé Joe Ellis, qui a travaillé de pair avec Bowlen depuis le jour 1 à Denver.

«Il a toujours maintenu de bons liens d’amitié et d’affaires au Canada. C’est là où il a grandi et appris les valeurs de base de sa vie, il serait le premier à vous le dire. Il a toujours été fier de son héritage canadien», a ajouté celui qui est chargé du mandat délicat d’évaluer la succession à la tête de l’organisation lorsque le propriétaire rendra les armes.

Vers le Temple

Avant que l’inévitable ne survienne, les Broncos aimeraient bien que les portes du Temple de la renommée du football, à Canton, s’ouvrent à leur grand patron.

Sans faire de bruit, Bowlen est devenu le seul propriétaire dont l’équipe a franchi le cap des 300 victoires en 30 ans. Les Broncos, sous son règne, n’ont connu que cinq saisons perdantes. Il a par ailleurs joué un rôle instrumental dans les négociations pour les droits de télévision, qui ont fait croître prodigieusement la NFL.

«Il ne nous encouragerait jamais à mousser sa candidature, mais tout le monde qui gravite autour de la ligue est conscient de ses accomplissements, même s’il n’a jamais souhaité les mettre de l’avant. Il est important de le faire pour lui et nous sommes convaincus qu’il aura sa place à Canton plus tôt que tard», a assuré Joe Ellis.