Un tournoi de trop

Marc Bergevin et Michel Therrien doivent retenir leur souffle pour que Carey Price ne subisse pas une blessure durant la Coupe du monde de hockey. Ils n’auraient pas besoin de ça après la mauvaise saison que le Canadien a connue l’hiver dernier.

Or, si on faisait un sondage secret auprès des directeurs généraux et des entraîneurs en chef de la Ligue nationale, pas sûr qu’ils se prononceraient majoritairement en faveur de la tenue de cette compétition.