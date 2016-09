Un «trou» inquiète des citoyens

Un trou profond de quelques pieds en bordure d’un puisard de rue sur le boulevard Gouin Est inquiète des citoyens depuis une semaine: sans une intervention rapide, ceux-ci craignent un accident imminent.

«Le trou fait quelques pouces de diamètre, mais l’impact qu’on voit autour fait environ cinq à six pieds, si un gros camion passe ici ça va s’affaisser, c’est sûr et certain», pointe Stéphane Huard. Ce dernier travaille sur le boulevard Gouin, entre la 4e Avenue et l’avenue Ozias Leduc, non loin du trou qui s’est creusé sur la chaussée il y a une bonne semaine, d’après lui.

«Il y a eu des grosses pluies il y a deux ou trois semaines et on a eu des refoulements d’égouts, on s’est ramassé avec six pouces d’eau dans le garage ici, ajoute-t-il. Je ne sais pas si ça peut être lié à ça.»

Photo 24 Heures, Camille Dufétel

Invisible de nuit

De passage à pied dans le coin lundi, Rhett Minciuna s’est également inquiété. «Une voiture est passée sur le trou et ça a fait un gros bruit, je suis allé voir, j’ai touché un peu avec mon pied et on voit que ça s’affaisse, indique-t-il. Ce qui me fait surtout peur, c’est qu’un motard passe là la nuit, qu’il ne le voie pas, que son pneu rentre dans le trou et qu’il perde le contrôle.»

Denis Castonguay, qui travaille dans ce secteur, indiquait mardi que l'arrondissement avait été averti la semaine dernière par son patron actuellement en congé. «En tant que citoyens, on avait mis un cône à côté. De mon côté, je reviens d’une fin de semaine de trois jours et je constate que le trou est toujours là et que le cône a disparu, ajoutait-il mardi. Pour moi, ça peut s’affaisser n’importe quand, on voit toute la craque, c’est évident que ça va tomber.»

Interventions à venir

Contacté mardi par le 24 Heures, l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles a répondu ce matin avoir eu connaissance de ce nid-de-poule d'environ 6 à 8 pouces de profondeur «depuis le 30 août dernier, à la suite d'une requête du citoyen» et que ce dernier «avait été mis au courant qu'une intervention serait faite cette semaine».

«Déjà hier soir une signalisation devait être installée pour indiquer le lieu de l'affaissement, a ajouté l’arrondissement. L'inspection du puisard a été effectuée ce matin. Le puisard est en bon état, le drain est fonctionnel. C'est donc un tassement du sol qui a créé cet affaissement mineur de la chaussée. L'arrondissement effectuera une excavation de surface pour permettre un remplissage du vide, le nivellement et le resurfaçage de la périphérie du puisard.»

Les interventions sont prévues en milieu de semaine prochaine et la signalisation restera sur place jusqu’à l’exécution des travaux, toujours selon l’arrondissement.