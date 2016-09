Une édition «plus extrême»

Mathieu Surprenant a mis les bouchées doubles pour la seconde édition de son festival d’horreur Malefycia. L’ancien lofteur avoue ne s’être imposé aucune limite pour arriver à un résultat «plus extrême et plus choquant».

L’année dernière, Mathieu Surprenant mettait sur pied le festival Malefycia, un point de rencontre pour les fans d’horreur, d’épouvante et de sensations fortes. Alors présenté sur quatre jours, l’événement prend du galon cette année avec 10 jours de programmation et des attractions supplémentaires.

La pièce de résistance demeure tout de même la maison hantée, dont la superficie a doublé depuis la première édition. Le nombre de comédiens embauchés pour occuper les murs de cette attraction est passé de six à 15 et l’expérience est désormais immersive... et interactive. Les visiteurs devront ainsi poser des gestes bien précis — et horrifiques — pour accéder à chaque étape du parcours.