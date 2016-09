Une femme battue aurait retiré un clou de son genou

Après avoir présumément reçu des dizaines de coups, été maintenue la tête sous l’eau du bain, avoir été ébouillantée, agressée sexuellement, étouffée et avoir perdu connaissance, la victime raconte que l’accusé Samuel Alarie Lamy aurait saisi un marteau et un clou d’environ cinq centimètres.

«Il s’amusait à accoter le clou et à faire semblant de le planter. Il m’a dit qu’il savait exactement où le planter», a raconté Mélissa (nom fictif). L’accusé aurait fini par lui planter le clou dans le genou. Plus de la moitié de la pièce de métal serait entrée dans l’articulation, selon elle.

«Il m’a donné une paire de pinces, et m’a dit «tu vas enlever ton clou». Je n’ai même pas réfléchi. J’ai vraiment ramassé toutes les forces que j’avais, et j’ai réussi à l’enlever», raconte-t-elle.

L’homme de 23 ans est accusé de l’avoir battue et agressée sexuellement, en plus de l’avoir séquestrée pendant une semaine.

Six jours plus tard, il aurait recommencé à s’énerver pendant qu’il clavardait sur Facebook en utilisant son identité à elle. «Il m’a regardée et m’a dit qu’il restait encore des clous en haut. Je me suis dit: «Là, c’est vrai que je m’en vais», poursuit-elle.