Vivement le retour de la balle!

Le retour d’une équipe du baseball majeur à Montréal relève encore du rêve. Mais avec l’été que la nature nous donne, on ne peut que souhaiter que les Expos renaissent un jour.

Du côté de Toronto, les Blue Jays passent bien avant la Coupe du monde de hockey et les Maple Leafs en ce début de septembre et c’est très bien ainsi!

Les Jays sont impliqués dans une lutte intense pour le premier rang de la section Est de la Ligue américaine avec les Red Sox de Boston et les Orioles de Baltimore.

Me semble de voir une équipe de Montréal rivaliser avec ces équipes, ceci dit sans rien enlever à l’Impact et aux Alouettes qui connaissent cependant une autre saison difficile.

À ses 30 matchs précédant celui d’hier soir contre les Yankees, l’athlète québécois avait frappé 10 circuits, produit 27 points et conservé une moyenne au bâton de ,290 au cours de cette séquence.

Il ne frappait que pour une moyenne de ,150 à la fin d’avril et n’a cogné que ses deux premiers circuits de l’année à son 50e match de la saison, le 25 mai, au Yankee Stadium.

Son total de points produits s’élève à 64 et il affiche une moyenne au bâton de ,246.

Et que dire de Josh Donaldson et d’Edwin Encarnacion qui totalisent 70 coups de circuit et 202 points produits.