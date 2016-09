Vol de banque: elle pourrait se retourner contre son complice allégué

Une femme accusée du spectaculaire braquage d’une banque dans le quartier Outremont, vendredi passé, pourrait bien témoigner contre son complice allégué.

«De la preuve a été recueillie auprès de Geneviève Dallaire et pourrait être utilisée contre Alain Ste-Marie», a expliqué Me Marie-France Drolet, alors que le dossier des deux accusés revenait à la cour ce mercredi.

Et plus encore, la Couronne envisage de faire témoigner la femme de 35 ans contre l’accusé, qui a été finalement été arrêté après une cavale de trois jours.

C’est pour cette raison que les accusés subiront une enquête sur remise en liberté de façon séparée, d’ici la fin du mois. L’audience devait avoir lieu mercredi, mais les dossiers ont finalement été reportés.

Rappelons que Dallaire et Ste-Marie sont accusés d’avoir fait irruption armés et cagoulés dans une Banque TD de la rue Bernard, vendredi passé. Les suspects ont ensuite pris la fuite et pendant que les policiers étaient à leurs trousses, ils ont frappé de plein fouet une voiture avant de prendre la fuite à pied.

Dallaire a été arrêtée le jour même, contrairement à Ste-Marie qui, lui, a été retrouvé à Longueuil.

Les accusations contre Ste-Marie, 45 ans, sont d’ailleurs plus graves. Car, en plus du vol de banque de vendredi, il est aussi accusé d’un autre braquage commis quelques semaines plus tôt. Ste-Marie, qui traîne de longs antécédents judiciaires, se serait d’ailleurs bien préparé pour ce vol, puisqu’il aurait volé une voiture la veille, puis une plaque d’immatriculation le jour même.

Lors des braquages, il aurait utilisé une fausse arme à feu, selon le libellé des accusations.

Notons qu’il se défend seul. Il reviendra à la cour la semaine prochaine, afin que l'on vérifie s’il désire prendre un avocat. L’enquête sur remise en liberté de Dallaire aura lieu à la fin du mois.