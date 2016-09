Agenda du week-end

Jusqu’au 17 septembre, le Festival Quartiers Danses présente plusieurs spectacles de danse gratuits et payants. Côté gratuit: à la Place des Festivals, vendredi, samedi et dimanche à 12 h 30, vous pourrez assister à de ­merveilleuses chorégraphies. Il y aura également plusieurs spectacles à la Place Émilie Gamelin, à la Place d’Armes, sur la Promenade Wellington, etc.