Alerte au populisme montant

Cette semaine, dans une sortie indignée et exceptionnellement politique, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme, Zeid Ra’ad Al Hussein, livrait un discours senti contre la montée ambiante, en Europe et aux États-Unis, d'un populisme de droite et d'extrême-droite.

Sans comparer pour autant les contextes européen et canadien, il n'en reste pas moins qu'au moment où même ici, au Québec et au Canada, certains politiciens, dont le chef caquiste François Legault et la candidate à la chefferie du Parti conservateur, Kellie Leitch, proposent de soumettre les nouveaux arrivants à un «test» mesurant leur supposée adhésion, ou non, aux «valeurs» - québécoises pour Legault ou canadiennes pour Leitch -, le message du Haut-Commissaire des Nations Unies donne à réfléchir.

On le voit peu d’ici, mais ce débat sur le «test des valeurs» se fait aussi au Canada anglais. Et comme ici, l’opposition à une idée aussi populiste et rétrograde s’exprime de plus en plus.

Au point d'ailleurs où la proposition de Kellie Leitch est fortement critiquée au sein même du Parti conservateur. Y compris par sa chef intérimaire, Rona Ambrose. Voire même – ce qui n’est pas peu dire -, par l’ex-directrice des politiques de Stephen Harper, Rachel Curran. Laquelle qualifie de carrément «orwellienne» l’idée même d’un «test des valeurs» canadiennes.



Parce qu’il marque un moment fort en des temps de plus en plus troubles, permettez-moi de vous traduire de larges extraits du discours du Haut-Commissaire des Nations Unies.

En prenant bien évidemment en considération une distinction majeure. Soit que Zeid Ra’ad Al Hussein parle spécifiquement du contexte européen et américain. Il débute d’ailleurs son allocution en s’adressant nommément à Geert Wilders, chef d’un parti néérlandais d’extrême-droite en pleine ascension.



***

Voici:

«Chers amis,

J’aimerais adresser cette brève déclaration à M. Geert Wilders et ses acolytes, en fait, à tous ceux de son espèce – les populistes, les démagogues et les fantaisistes politiques.



Pour eux, je dois représenter un véritable cauchemar. Après tout, je représente la voix planétaire des droits humains, des droits universels. Une voix élue par tous les gouvernements et en même temps, critique de la plupart d’entre eux.



Je défends et promeus les droits humains de chaque individu, partout : les droits des migrants, des réfugiés et des immigrants; les droits de la communauté LGBT; les droits des femmes et des enfants de tous les pays; les minorités, les personnes autochtones; les personnes handicapées, et toutes celles qui vivent une forme de discrimination, qui sont désavantagées, persécutées ou torturées – que ce soit par des gouvernements, des mouvements politiques ou des terroristes.



Je suis un musulman dont la peau – et cela doit être confondant pour les racistes -, est également blanche. Ma mère est européenne et mon père, arabe. Et je suis en colère, moi aussi. Je le suis à cause des mensonges, demi-vérités, manipulations et des peurs colportés par M. Wilders.



Vous voyez, il y a vingt ans de cela, pendant les guerres des Balkans, j’ai servi au sein des forces pour le maintien de la paix des Nations Unies. Ces guerres furent dévastatrices et d’une grande cruauté. Elles étaient le produit de la même machine à mensonges, xénophobie et nationalisme ethnique.



Il y a seulement deux jours de cela, Geert Wilders a publié son manifeste grotesque. Le mois passé, il avançait des idées similaires à Cleveland, aux États-Unis. Je ne répéterai pas ce qu’il a dit, mais ils seront nombreux à le faire. Au point où son parti pourrait même remporter les élections (au Pays-Bas) en mars prochain.

Ce que partage M. Wilders avec Donald Trump, Marine Le Pen (et autres populistes montants), il le partage aussi avec Daech.

Ils cherchent tous, à divers degrés, à retrouver un passé si pur dans sa forme. Un passé où des champs ensoleillés sont habités par des gens unis par une même ethnicité ou religion – vivant en paix et en isolement, capitaines de leur propre destin, libérés du crime, des influences étrangères ou des guerres.

Un passé qui, certainement, dans la réalité des choses, n’a jamais existé, nulle part. Le passé de l’Europe, tel qu’on le connait, fut en effet tout sauf idyllique. Et ce, pendant des siècles.

Cette proposition de retourner à un passé supposément parfait, c’est de la fiction. Et ses marchands sont des tricheurs. Mais ils sont des tricheurs astucieux.

Les populistes se servent des demi-vérités et de simplismes extrêmes – les deux scalpels des propagandistes émérites.

Et ici, le web et les médias sociaux leur offrent une tribune parfaite en réduisant la pensée en petits paquets de clips et de tweets. (...) Dresser un portrait, ici et là, par l’usage de demi-vérités et laisser les préjugés naturels faire le reste. Ajouter du drame en insistant pour répéter que c’est la faute d’un seul groupe clairement identifiable – pour que les haut-parleurs du populisme reprennent cette artillerie verbale -, et leurs supporteurs se sentiront alors dénués de toute responsabilité.

La formule est en fait fort simple : faire que les gens, déjà nerveux, se sentent encore plus mal, puis répéter que tous les problèmes sont la faute d’un seul groupe, étranger et menaçant. Puis, arrangez-vous pour rassurer votre public-cible en leur offrant un monde fantasmé.

Envenimer le tout, répéter le processus plusieurs fois, jusqu’à ce que l’anxiété s’endurcisse et devienne de la haine.

Ne vous trompez pas. Je ne compare aucunement les actions de ces démagogues nationalistes avec celles de Daech, lesquelles sont monstrueuses et nauséabondes. Daech doit être traduit en justice.

Dans son mode de communication, son usage de demi-vérités et de simplifications, la propagande de Daech use cependant de tactiques similaires à celles des populistes. Et chaque partie de cette équation profite de l’autre – en effet, ni l’une ni l’autre n’étendrait autant son influence sans les actions de l’autre.

Humiliants, les préjugés raciaux et religieux des populistes comme M. Wilders se traduisent même en politiques publiques dans certains pays ou certaines villes. On entend parler d’une discrimination montante dans certains milieux de travail. Des enfants sont humiliés à cause de leurs origines ethniques ou religieuses.

Quel que soit leur passeport, on leur dit qu’ils ne sont pas «vraiment» des Européens; qu’ils ne sont pas «vraiment» Français, Britanniques ou Hongrois. Des communautés entières sont visées par des soupçons de collusion avec les terroristes.

L’Histoire a peut-être enseigné à M. Wilders et à ses pareils avec quelle efficacité on peut instrumentaliser la xénophobie et les préjugés. Des communautés se barricaderont et formeront des camps hostiles et apeurés. Des populistes et des extrémistes comme eux seront leurs commandants. L’atmosphère tournera ainsi à la haine. C’est à ce moment-là que la violence s’installera.

Nous devons nous éloigner de cette trajectoire. Mes amis, en faisons-nous suffisamment pour contrer ces démagogues?

Il y a une décennie seulement, le manifeste de Geert Wilder et son discours de Cleveland auraient provoqué une colère universelle.

Et de nos jours? Aujourd’hui, on les accueille avec à peine un mouvement d’épaule. Et, à l’extérieur des Pays-Bas, ses mots et ses intentions pernicieuses passent presque inaperçu.

Allons-nous continuer à nous taire face à cette banalisation de la xénophobie jusqu’à ce qu’elle atteigne sa conclusion logique?

À terme, la loi et la justice protégeront nos sociétés grâce à ses lois défendant les droits humains. (...) Nous devons les protéger à notre tour avec passion et être guidés par elles.

Mes amis, ne vous laissez pas berner par ce tricheur. Seule la poursuite de la vérité, toute la vérité, de même que des actions sages, peuvent assurer à l’humanité sa propre survie.

Alors, tracez la ligne et exprimez-vous. Parlez haut et fort. Dites la vérité et dites-la avec compassion. Exprimez-vous pour vos enfants, pour ceux et celles que vous aimez, pour les droits de tous.

Et assurez-vous de dire clairement : stop! Nous ne serons pas intimidés par vous, les intimidateurs.

Nous ne serons pas trompés par les tricheurs. Plus jamais. Parce que nous, et non pas vous, (les populistes), prendrons le contrôle de notre destin collectif.

Et nous, non pas vous, (les populistes), écrirons ce que sera notre siècle. Tracez la ligne!»

***