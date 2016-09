Apple va-t-elle survivre à Steve Jobs?

L’iPhone 7 et l’Apple Watch 2 ont été lancés en grande pompe hier à San Francisco. La terre n’a pas tremblé, le soleil n’a pas fait de culbutes dans le ciel et le Times of India rapporte déjà que les Chinois ne sont pas impressionnés.

Depuis la mort de Steve Jobs, un des plus grands génies créatifs de notre époque, un entrepreneur qui élevait toujours le débat au-dessus des seules considérations financières, Apple semble avoir perdu son âme.

Comme les autres

Aujourd’hui, seuls les analystes financiers s’excitent quand le nom Apple est prononcé. Autrefois applaudie pour ses produits novateurs, sa prise de risques et sa gestion intuitive, l’entreprise fait parler d’elle aujourd’hui pour sa capitalisation boursière pharaonique, ses liquidités obscènes et pour les milliards en impôts qu’elle ne paie pas.

Sans oublier les conditions de travail dans les usines de ses sous-traitants qui font régulièrement les manchettes.

Apple est devenue une multinationale comme les autres et c’est Elon Musk de Tesla qui a pris la place de Steve Jobs au firmament des entrepreneurs d’exception. Pas Tim Cook, PDG d’Apple.

L’iPhone 7 n’a pas suscité le délire. Un autre iPhone, un appareil photo amélioré, une puce plus rapide et le remplacement de la prise «jack» pour les écouteurs par une nouvelle prise Lightning, ce qui a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Le son serait, selon les experts, moins bon. Et un téléphone qui résiste à l’eau.

Sans oublier la nouvelle finition Jet Black. À ne pas confondre avec le Black ordinaire.

Cook a aussi présenté la V2 de l’Apple Watch, annoncé l’ajout de Pokémon Go aux apps de la montre, ainsi qu’un nouveau bracelet Hermes. Plus vintage que ça, tu l’encadres.

Un succès, l’Apple Watch? Qui sait. Selon CNN, les ventes auraient chuté de 55 % depuis son lancement en 2015. Chose certaine, cette montre n’a pas contribué à bonifier la marque Apple, qui s’essouffle.

Hors de prix

Les produits Apple sont chers. Très chers. Trop chers. L’expression «on paie pour le nom» ne pourrait être plus vraie. Il y a belle lurette que j’ai cessé d’acheter des ordinateurs Apple dont la durée de vie dépasse rarement trois ans, mais qui coûtent jusqu’à trois fois plus cher qu’un PC de même catégorie. Sans compter le cauchemardesque service à la clientèle, si vous n’avez pas acheté la aussi très chère garantie prolongée Apple Care ou s’il n’y a pas d’Apple Store dans votre patelin. Les fans de Windows parlent d’une «taxe Apple» pour expliquer la différence de prix.

Les PC sont peut-être moins chics et l’interface légèrement plus laborieuse, mais le portable/tablette Acer sur lequel j’ai écrit ce texte m’a coûté 350 $ plus taxes. Le moins cher des portables Apple, le Mac Book Air 11 pouces, se vend 1099 $ plus 279 $ pour Apple Care, essentiel, si ce n’est que pour prolonger l’assistance technique au-delà de 90 jours.

Longtemps, les technouilles comme moi ont préféré Apple pour la simplicité de ses produits. Si les machines et les interfaces demeurent conviviales, l’univers Apple s’est considérablement complexifié. Quand j’ai fait mon transfert de mon vieux iPhone 4 au iPhone 6 que j’ai reçu à mon anniversaire, j’ai perdu tous mes contacts, patiemment sauvegardés depuis 25 ans. Bonjour la facilité d’utilisation.