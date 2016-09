Beaucoup d’espoir pour Les Bougon

Après un printemps «médiocre», l’été aura été «correct» dans les cinémas québécois, selon Vincent Guzzo. L’exploitant de salles prévoit tout de même une hausse pour la fin de l’année, grâce à l’arrivée de la famille Bougon sur grand écran.

«Le mois de décembre qui s’en vient va être encore plus fort que l’année dernière. Oui, on avait eu Star Wars, mais on a quand même Rogue One qui s’en vient. Et c’est Votez Bougon qui va faire toute la différence au Québec», explique Vincent Guzzo.

En effet, la célèbre famille créée par François Avard reviendra le 16 décembre, 10 années après avoir tiré sa révérence au petit écran avec la diffusion du dernier épisode de la série Les Bougon, c’est aussi ça la vie.

Il faut dire que l’été qui s’achève aura été ponctué de quelques déceptions: Ghostbusters et Suicide Squad n’ont effectivement pas fait courir les foules vers les salles obscures dans les derniers mois. Juin aura également été particulièrement difficile dans nos cinémas si on compare les recettes récoltées à celles de l’année précédente.

«En 2015, on a eu Inside Out, Jurassic World et Ted 2 qui ont bien fonctionné. Mais cette année, on a reçu toute une claque», rapporte Vincent Guzzo.

2017 « hallucinant » dans nos salles

Le vice-président de la chaîne du même nom est beaucoup plus optimiste pour 2017, convaincu que les trois premiers quarts de l’année seront «hallucinants».

«Je n’ai jamais vu autant de gros films. Ça n’a pas de sens.»