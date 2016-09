Ben-Hur, le flop de l’année au cinéma

Assassiné par la critique et snobé par le public, le remake de Ben-Hur est en voie de devenir le plus gros flop au cinéma en 2016 avec des pertes financières estimées à plus de 120 millions de dollars US.

Selon des sources du Hollywood Reporter, la superproduction américaine qui met en vedette Jack Huston et Morgan Freeman peut espérer des recettes mondiales de 75 millions de dollars, ce qui est loin d’être suffisant pour couvrir des coûts de production et de marketing évalués à plus de 200 millions de dollars.

L’échec de Ben-Hur version 2016 apparaît encore plus retentissant lorsqu’on le compare au triomphe du film original (1959), qui avait remporté 11 Oscars – un record – et rapporté 75 millions de dollars US au box-office, une petite fortune à l’époque.

Ironiquement, alors que le Ben-Hur original avait sauvé MGM de la faillite, son remake sera coûteux pour le studio californien qui devra absorber plus de 80 % des pertes.

Pas mieux au Québec

Au Québec, Ben-Hur a aussi fait chou blanc. Même s’il n’en était qu’à sa troisième semaine d’exploitation, il ne faisait pas partie des 10 films les plus payants du week-end dernier. Selon les données de la firme Cineac, il n’a amassé que 351 000 $ et demeure à l’affiche sur 41 écrans.

«C’est sûr que je ne m’attendais pas à un milliard de dollars pour un film comme Ben-Hur. Mais je m’attendais, au moins, à 200 ou 300 millions. Le film n’a même pas fait 100 millions. Je ne le comprends pas», a dit Vincent Guzzo, le propriétaire des Cinémas Guzzo.

Spielberg en arrache aussi

Le péplum n’est pas le seul film qui ait raté sa cible. Lancé en grande pompe au Festival de Cannes, le nouveau film de Steven Spielberg, Le bon gros géant, se dirige aussi vers un déficit frôlant les 100 millions de dollars.

Alice de l’autre côté du miroir, la suite du film Alice au pays des merveilles qu’avait tourné Tim Burton en 2010, pourrait pour sa part «s’en tirer» avec une perte de 65 millions, quelques millions de moins que la nouvelle mouture de S.O.S. Fantômes.

- Avec la participation de Bruno Lapointe

Les flops des dernières années

Le 13e guerrier (The 13th Warrior) (1999)

Entre 98 et 183 millions de dollars US

Antonio Banderas était la star de cette adaptation d’un roman de Michael Crichton qui n’avait rapporté que 61 millions de dollars.

John Carter (2012)

Entre 126 et 206 millions de dollars US

Malgré un box-office en apparence satisfaisant de 284 millions, ce film de science-fiction serait responsable de pertes énormes pour Disney, de l’aveu même du studio.

The Lone Ranger: Le justicier masqué (The Lone Ranger), (2013)

Entre 97 et 193 millions de dollars US

Un an après le désastre de John Carter, un autre coup dur attendait Disney puisque le mélange Johnny Depp et western n’a tout simplement pas levé.

Des mamans pour Mars (Mars Needs Moms) (2011)

Entre 105 et 151 millions de dollars US

Qui se souvient de ce film d’animation sorti des studios (encore eux!!!) de Disney? Gageons que les producteurs souhaitent aussi oublier combien ils ont englouti dans cet échec.

Le monde de demain (Tomorrowland) (2015)

Entre 76 et 156 millions de dollars US

Même la présence de George Clooney au générique n’a pu sauver ce film de science-fiction, une autre production Disney qui n’a pas généré l’enthousiasme escompté.