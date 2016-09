Bill Daly ne donne aucune garantie pour les Nordiques

Même s’il s’est dit impressionné par le Centre Vidéotron, jeudi, le commissaire adjoint de la LNH Bill Daly n’a de nouveau donné aucune garantie quant à un éventuel retour des Nordiques.

Le bras droit de Gary Bettman a visité de fond en comble l’amphithéâtre de Québec, jeudi, en compagnie d’un contingent mené par le président et chef de la direction de Québecor Pierre Dion, avant la rencontre opposant Équipe Europe et Équipe Amérique du Nord.

«C’est un aréna de première classe qui serait superbe pour accueillir une équipe de la LNH. [...] Plusieurs personnes aux douanes m’ont [demandé] quand les Nordiques reviendraient à Québec. Je n’ai pas la réponse, mais j’espère que ça arrivera à un certain point dans ma carrière», a lancé Daly, flanqué de Pierre Dion à sa droite.

Il s’agissait de la première fois qu’un haut placé de la LNH faisait le voyage jusque dans la Vieille Capitale pour visiter le Centre Vidéotron. L’an dernier, en plein cœur du processus d’expansion, des membres du circuit avaient débarqué à Québec pour une visite «en profondeur» de l’amphithéâtre, a avoué Daly.

«On n’a jamais eu d’inquiétudes sur le marché ou la passion des fans pour le hockey, tout comme pour l’aréna. Québecor nous avait d’ailleurs consultés lorsqu’ils élaboraient le plan de cet amphithéâtre», a-t-il ajouté.

L’INÉGALITÉ DES ASSOCIATIONS

Tous les éléments sont réunis à Québec, qui possède un propriétaire prêt à acheter l’équipe en Québecor, qui est également un partenaire de la LNH pour les droits de diffusion des matchs, un aréna aux normes du circuit et un marché de hockey.

Mais il n’y a pas que ça dans l’équation, à l’heure actuelle, a répété M. Daly. Comme Gary Bettman l’avait expliqué lors de l’annonce du 22 juin dernier qui avait ouvert ses portes à Las Vegas pour la saison 2017-2018, l’inégalité des associations continue d’embêter les dirigeants de la ligue. Ajouter Québec par voie d’expansion ne réglerait pas ce problème.

«Le plus grand [problème] jouant contre Québec n’a pas encore été résolu et ne pourra l’être sans une autre expansion, c’est-à-dire l’inégalité des associations. Cette situation a été un gros argument contre la candidature de Québec. Nous en sommes bien conscients et Québecor aussi.»

RIEN NE PRESSE

Et à en croire le commissaire adjoint de la LNH, l’ajout d’une 32e équipe ne sera pas une priorité pour les gouverneurs du circuit lors de leur prochaine rencontre, en septembre.

«On fera un récapitulatif du processus à ce moment, mais je ne m’attends à aucune annonce par la suite.

«Je ne vois aucun problème à ce qu’il y ait 31 équipes. On est mieux avec 31 qu’avec 30, en ce qui a trait à l’inégalité des associations. C’est certain qu’on aimerait que ce soit plus égal, mais on ne forcera pas les choses pour que cela se produise.»

« Nous continuerons de travailler avec Québecor »

Même si la réponse n’a pas été celle que plusieurs amateurs de hockey de Québec auraient voulu entendre, le 22 juin dernier, Bill Daly assure que la LNH et Québecor demeureront en contact.

Malgré tout, lors de la visite de jeudi, Daly a affirmé ne pas avoir eu de discussions «concrètes» sur un retour du hockey à Québec.

«J’ai parlé au maire [Régis Labeaume] et à Pierre [Dion]. On n’a jamais eu de problème de communication. Québecor savait où on en était dans le processus d’expansion et quelle serait notre réponse. Évidemment, ils auraient aimé que notre décision finale soit différente en juin, mais ils comprennent les raisons. On va continuer de travailler ensemble.»

LE DOLLAR, UN RÉEL DÉSAVANTAGE ?

L’instabilité du dollar canadien est un facteur qui désavantage moins Québec que l’inégalité des associations, a assuré Bill Daly.

«L’instabilité du dollar durant l’année de l’application n’a pas aidé. En même temps, on comprend la nature de ce problème, et ça fluctue constamment. Nous avons des équipes canadiennes qui connaissent beaucoup de succès malgré le dollar. Je ne crois pas que ce fut le point déterminant de notre décision, mais ç’a fait partie de l’équation», a-t-il révélé.

Le commissaire adjoint a par la suite réfuté les allégations voulant que la LNH ne soit pas intéressée par Québec en raison de sa proximité avec Montréal, ce qui, en fin de compte, ne créerait pas de nouveaux revenus pour le circuit.

«Si et quand on décidera de prendre une décision sur une autre expansion, ce sera un facteur comme un autre. Je peux toutefois vous assurer que ce ne fut pas un facteur dans notre décision [d’ajouter Las Vegas et non Québec].»