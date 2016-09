Ce que votre position sexuelle préférée révèle sur votre personnalité

Il est possible d'en apprendre rapidement sur quelqu’un en regardant ses habitudes, sa façon de se vêtir ou encore sa manière de s'exprimer. Beaucoup de facettes qui nous définissent.

Ce sont souvent ces aspects qui prédomineront lors d’une première rencontre. Lorsque les choses évoluent et qu’il est question de couple et d’intimité, faire la connaissance de l’autre peut aller plus loin, comme parler de ses préférences sexuelles.

Par exemple, une personne qui est plus réservée n’aura pas les mêmes tendances que quelqu’un d’aventureux et de curieux.

Vous êtes vous déjà demandé ce que vos préférences sexuelles pouvaient dire sur vous? Voici quelques pistes...

La levrette

Photo We Heart It

Vous aimez les gens qui ont de l’initiative et vous avez plus tendance à suivre le mouvement qu’à le créer. En d’autres mots, vous aimez ressentir qu’on «s’occupe» de vous et vous aimez à vos heures être dominé.

Si vous êtes toutefois celui qui amorce le mouvement, vous êtes plus du genre à préférer prendre le contrôle, et ce, dans votre vie en général. Vous n’aimez pas quand tout est laissé au hasard et vous êtes souvent celui qui propose les projets.

La cuillère

Photo We Heart It

Vous aimez la proximité et vous préférez une atmosphère calme plutôt que mouvementée. Vous recherchez cette symbiose que vous pourrez cultiver avec l’être aimé.

Dans la vie de tous les jours, vous êtes aussi le genre de personne à préférer les discussions en profondeur plutôt que les dialogues en surface. Vous êtes quelqu’un qui sait apprécier les petits plaisirs de la vie et les savourer pleinement.

Le missionnaire

Photo We Heart It

Classiques, mais jamais passés de mode, les gens qui préfèrent le missionnaire sont de ceux qui aiment être en sécurité et se sentir près des gens (au sens littéraire et figuré). Vous êtes en phase avec vos émotions et n’avez pas peur de vous engager.

La réunion chauffée

Photo We Heart It

Se pratiquant sur une chaise, la «réunion chauffée» se traduit par la femme qui est assise de dos sur son partenaire. Ceux qui la pratiquent seraient qualifiés de «bons joueurs» qui cherchent à avoir du plaisir dans la complicité.

Cela dit, ils savent être indépendants et aiment avoir leur espace de temps à autre.

La cavalière (de dos ou de face)

Photo We Heart It

Si vous êtes une femme et que vous avez un coup de cœur pour cette position, c’est que vous êtes de nature entreprenante et que vous aimez bien que votre partenaire vous regarde, voire, vous admire.

Si vous êtes un homme, vous aimez les femmes qui savent ce qu’elles veulent et qui sont indépendantes. Vous êtes parfois plus réservé, mais vous cachez un charme irrésistible.

Le 69

Photo We Heart It

Bien qu’il n’y ait pas pénétration, le 69 est une des pratiques les plus populaires. Si vous êtes du genre à souvent la proposer, sachez que vous êtes une personne axée sur la justice et le partage. Vous aimez le plaisir, mais le plaisir sans qu’il soit partagé ne vaut pas la peine selon vous.

La pieuvre et le bateau ivre

Photo We Heart It

Vous aimez les classiques, mais avec une touche de nouveauté. Vous serez la personne dans une foule qui ne désire pas nécessairement avoir toute l’attention, mais qui ne désire pas non plus passer inaperçue.

Le cadenas

Photo We Heart It

Comme cette position peut se pratiquer dans plusieurs pièces et même plusieurs endroits, vous êtes du type curieux et vous aimez sortir de votre zone de confort. Le changement ne vous fait pas peur et vous préférez les interdits aux règles.

Le lotus

Photo We Heart It

Lorsque vous êtes investi, vous l’êtes à 100 %. Que ce soit dans un projet ou dans votre couple, vous vous abandonnez pleinement et vous êtes quelqu’un de très passionné. Bien que cela vous rende parfois vulnérable, c’est aussi une grande force.