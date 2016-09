Céline Dion dévoile Recovering

Les fans de Céline Dion peuvent désormais écouter Recovering, sa nouvelle chanson en anglais.

Intitulée Recovering, cette ballade piano-voix à fleur de peau composée par Pink évoque sans contredit le décès de René Angélil. «Prends-moi / Puisque je tombe en morceaux / Prends-moi / Ici dans le noir», chante la diva de Charlemagne. («Hold me / As I fall apart, baby / Hold me / Here in the dark»)

Recovering diffère des ballades en puissance auxquelles Céline Dion nous a habitués au fil du temps en anglais, comme Because You Loved Me, It’s All Coming Back to Me Now ou Taking Chances. L’interprète n’y offre pas d’envolées vocales à l’emporte-pièce. Elle privilégie plutôt un timbre plus éraillé qui fait ressortir l’émotion derrière les paroles du morceau.

La pièce a été enregistrée le mois dernier au studio Piccolo, à Montréal. Elle devrait apparaître sur le prochain disque anglophone de l’étoile, dont la sortie est prévue pour 2017.

Selon la rumeur, Céline Dion interprétera la chanson vendredi soir au concert-bénéfice Stand Up to Cancer, qui sera retransmis simultanément sur ABC, CBS, NBC et Fox. La chanteuse serait aussi l’invitée musicale au talk-show d’Ellen Degeneres lundi.