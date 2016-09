Changement de garde chez CGI

MONTRÉAL - Groupe CGI aura un nouvel homme fort à ses commandes: George D. Shindler remplace dès la fin du mois Michael E. Roach, qui prend sa retraite après dix années comme président et chef de la direction du géant des technologies de l’information.

M. Roach demeurera au sein du conseil d’administration de la multinationale, dont le siège social est à Montréal.

M. Schindler est entré chez CGI en 2011 et il était depuis l’an dernier président et chef des opérations.

«Il a assumé des responsabilités croissantes allant des opérations aux États-Unis à celles de l'ensemble de l'Amérique du Nord, et finalement aux opérations mondiales depuis un an et demi», a dit Serge Godin, fondateur et président exécutif du conseil de CGI. Il s’agit du troisième président depuis la fondation de CGI, il y a 40 ans.

Serge Godin a aussi eu de bons mots pour Michael E. Roach: sous sa gouverne, les revenus annuels de CGI sont passés de 4 milliards $ à plus de 10 milliards $, et la valeur de l’action a augmenté de 625 %. «CGI a eu un chef de la direction exceptionnel durant les dix dernières années», a-t-il dit.

La passation des pouvoirs se fera à la fin de l’exercice financier en cours.

«Le temps est venu pour moi de me consacrer à ma famille et à des projets personnels», a déclaré M. Roach, qui est âgé de 64 ans.

Groupe CGI compte plus de 65 000 employés répartis dans ses bureaux dans les Amériques, en Europe ainsi qu'en Asie-Pacifique.