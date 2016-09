Connor McDavid portera le «C» sur le chandail de l’Équipe Amérique du Nord pendant le tournoi de la Coupe du monde.

Les dirigeants de la formation regroupant les meilleurs joueurs de 23 ans et moins en provenance du Canada et des États-Unis ont donné ce rôle à l’attaquant des Oilers d’Edmonton avant le premier match préparatoire de jeudi soir. Sean Couturier, des Flyers de Philadelphie, et Aaron Ekblad, des Panthers de la Floride, l’épauleront comme adjoints.

«C’est un honneur. Je suis très heureux et je prends cette nomination avec humilité. Par contre, plusieurs joueurs dans ce vestiaire auraient pu le porter», a déclaré le jeune prodige de 19 ans.

À sa saison recrue l’an dernier dans la LNH écourtée en raison d’une fracture de la clavicule, McDavid a récolté 16 buts et 48 points en 45 rencontres. Jeudi, l’Ontarien a été utilisé pendant 19 min 42 sec face aux patineurs du Vieux continent, étant blanchi de la feuille de pointage.

«On a parlé beaucoup entre nous, les dirigeants, sur comment on allait trouver notre groupe de leaders. Les joueurs ont fait sentir que Connor était le bon gars à choisir. Je crois qu’il peut bien remplir ce rôle avec tout le soutien dont il peut bénéficier autour de lui alors qu’on a plusieurs futurs capitaines dans l’équipe», a résumé le pilote de l’équipe nord-américaine, Todd McLellan.

MacKinnon salue la foule

Auteur de deux buts, Nathan MacKinnon a été applaudi chaleureusement à la présentation des joueurs. Un moment qui contrastait avec le passé pour l’ancienne gloire des Mooseheads de Halifax maintenant à l’emploi de l’Avalanche.

«On me huait quand je jouais ici avant! Dans les séries il y a cinq ou six ans, c’est spécial d’être reconnu ici. Drouin et moi avons été chaudement accueillis et c’était un beau sentiment.»

Dans le camp adverse, Jaroslav Halak a refusé de mettre la défaite sur le dos de la vieillesse. «Ah non, je ne crois pas que ce soit un facteur. Le premier match hors-concours est toujours plus lent et je ne crois pas qu’ils aient été plus rapides parce qu’ils étaient plus jeunes», a dit le gardien slovaque.