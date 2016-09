Contributions illégales: entente entre SNC-Lavalin et le commissaire aux élections fédérales

Visée par une enquête concernant des contributions illégales faites à des partis politiques fédéraux, SNC-Lavalin s’est entendue avec le commissaire aux élections fédérales.

De 2004 à 2009, SNC-Lavalin a reconnu avoir remboursé à ses dirigeants des contributions qu’ils avaient faites à des partis politiques fédéraux. Les montants s’élèvent à 117 803 $. La quasi-totalité de cette somme avait été versée au Parti libéral du Canada.

Pour contourner les règles de financement politique qui interdisent les contributions des entreprises, SNC-Lavalin remboursait ses hauts dirigeants qui faisaient un don à un parti politique «sous forme d'un faux remboursement de dépenses personnelles ou d'un paiement factice de bonus ou d'autres avantages».

«Je suis heureux de la conclusion de cette entente, qui démontre une fois de plus notre volonté et notre engagement à régler nos enjeux du passé», a affirmé mardi Neil Bruce, président et chef de la direction, par communiqué.

«Notre coopération avec le commissaire est le reflet des efforts que nous avons déployés et des progrès que nous avons réalisés depuis 2012 en matière d'éthique et de conformité et pour lesquels nous sommes aujourd'hui reconnus par nos clients et nos partenaires», a-t-il ajouté.

La réputation de SNC-Lavalin a été maintes fois entachée par des scandales, notamment pour de présumés pots-de-vin pour la construction du Centre universitaire de santé McGill à Montréal ainsi que pour des projets d’ingénierie en Afrique du Nord.