Coupe Banque Nationale: Genie à Québec pour gagner

Grande favorite de la Coupe Banque Nationale, Eugenie Bouchard débarque à Québec dans l’espoir de relancer une saison en dents de scie et d’entrer dans l’histoire de l’événement qui se tient au PEPS de l’Université Laval.



À son premier séjour depuis 2013 dans la Vieille Capitale pour cette compétition, où elle avait à l’époque atteint le carré d’as, la joueuse de Westmount vise le titre. Et rien d’autre. Aucune Canadienne n’est parvenue à enlever les honneurs du tournoi depuis son édition inaugurale, il y a 24 ans, et le comité organisateur espère que Bouchard brisera cette guigne.



«Ça me met un peu une pression, mais c’est mon objectif aussi. Je veux gagner, je veux jouer du bon tennis, je veux m’amuser et je veux rencontrer beaucoup de fans qui ne me voient pas souvent jouer à la maison. Pour moi, c’est spécial de voir mes fans», a raconté la Québécoise classée au 39e rang mondial en point de presse, hier après-midi.



Éliminée dès le premier tour aux Internationaux des États-Unis, Bouchard a pris le temps de se reposer dans les jours suivants. Les tournois successifs auxquels elle a participé en juillet et août lui ont donné peu de temps pour souffler. Elle se sent maintenant prêt à reprendre le collier.



«J’étais très triste après ce match. D’être de retour au Canada, à Québec, c’est une bonne décision pour moi. J’espère que ça peut m’aider, que ça va me donner de l’énergie et de la confiance de jouer devant une foule qui me supporte plus», a-t-elle lancé.



Une mère importante



Bouchard n’a pu éviter une question sur sa mère Julie Leclair, qui a récemment reçu une ordonnance de la cour l’exigeant de nettoyer sa somptueuse demeure dans laquelle la joueuse de tennis a grandi, à Westmount. La Ville a décrété que le bâtiment évalué à près de 2 M$ «met en danger la sécurité du public», comme le rapportait Le Journal, le 1er septembre dernier.

Dans sa chronique parue le même jour, Réjean Tremblay ajoutait que la maison était devenue un «dépotoir» et que sa mère pouvait être la raison de ses déboires sur le terrain.

«Je n’étais pas si heureuse de voir ça. Mais les médias sont une partie de ma vie. Les médias veulent écrire des histoires pour avoir des manchettes et je comprends cette partie. J’essaie de ne pas prendre cela négativement ou trop personnel.

«En même temps, ma famille me supporte depuis que je suis jeune. Si ma mère n’était pas là, je ne serais pas ici. Peut-être qu’il (Réjean Tremblay) pense qu’elle fait du mal à ma carrière, mais j’ai quand même atteint le cinquième rang avec elle dans ma vie», a réagi l’athlète de 22 ans.