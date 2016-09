De moins en moins de dossiers déjudiciarisés

Le nombre de crimes non judiciarisés ne cesse de diminuer depuis 2010, indiquent des documents obtenus auprès du Directeur des poursuites criminelles et pénales.

«La grande majorité des dossiers non judiciarisés concernent des vols à l’étalage et la possession de petites quantités de cannabis» explique Me Julien Boulianne, un criminaliste habitué à ce type de dossiers.