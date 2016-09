Pour lancer sa nouvelle saison, Découverte s’attaquera dimanche au sujet chaud des derniers mois: les pitbulls. L’émission offrira un reportage étoffé et nuancé que Denis Coderre et Régis Labeaume auraient avantage à regarder... tout comme les défenseurs des controversés chiens.

Fidèle à ses habitudes, Découverte aborde la question des pitbulls d’un point de vue scientifique, montrant entre autres comment cette race de chiens est apparue en Grande-Bretagne au 19e siècle, quand des éleveurs ont croisé le bouledogue avec le terrier anglais, histoire de retrouver robustesse et agilité au sein du même chien.

Réalisé par Bouchra Ouatik et Chantal Théorêt, le reportage explique aussi comment le pitbull est devenu l’ennemi public numéro 1. Sa réputation de chien méchant a atteint son paroxysme en juin 1987 quand ses morsures ont causé la mort d’un jeune de 2 ans.

Le berger allemand, le doberman et le rottweiler ont déjà été considérés comme les chiens le plus violents au monde, mais le pitbull les a détrônés.

Des statistiques éclairantes

D’une durée de 30 minutes, le reportage de Découverte regorge de statistiques éclairantes. On démontre ainsi qu’on peine à différencier les races du chien. D’après une étudie d’une université américaine, au cours d’une expérience, des employés de refuges animaliers ont identifié 52 % des chiens qu’on leur présentait comme étant des pitbulls, alors qu’en réalité, seulement 21 % avaient de l’ADN de pitbull.

Découverte s’est également intéressé à l’efficacité des règlements qui bannissent ou encadrent la possession de certaines races de chiens. Fait étonnant: on compte seulement cinq études à cet effet dans le monde... et trois d’entre elles ont conclu que pareille législation n’avait aucun effet. On apprend par ailleurs qu’au Manitoba, les pitbulls sont bannis de plusieurs municipalités depuis 1990, mais au fil du temps, le nombre d’hospitalisations pour morsures de chien est resté le même.

Bien entendu, cette émission ne réglera pas la question des pitbulls une fois pour toutes, mais elle devrait néanmoins faire progresser le débat qui stagne depuis plusieurs semaines, ne serait-ce qu’en jetant les bases d’une argumentation reposant sur des faits et non sur l’émotion.

Une honte

Les chiens ont définitivement la cote auprès des diffuseurs en cette rentrée télé, puisque lundi soir à 21 h, Télé-Québec présentera Nos animaux de la honte, un documentaire de Karine Marceau brossant un portrait peu reluisant du Québec, détenteur du record du plus grand nombre d’animaux domestiques abandonnés en Amérique du Nord.

Radio-Canada présente Découverte dimanche à 18 h 30.