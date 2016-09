Desmarais à l’épreuve

Alors que Power (POW) vaut 12 milliards en Bourse et Corporation Financière Power (PWF) quelque 21 milliards, qu’est-ce qui préoccupe la haute direction de l’empire de la famille Desmarais de ce temps-ci?

Le petit placement de sa filiale Sagard Capital Partners dans Performance Sports Group (PSG), le fabricant des équipements de hockey (Bauer), de baseball (Easton), etc.

C’est quoi le problème avec PSG? Non seulement les résultats financiers de cette entreprise américaine font actuellement l’objet d’une enquête de la part de la SEC (Security Exchance Commission), mais en plus on se questionne sur la forte montée de 30 % du titre de PSG dans l’heure qui a précédé la publication vendredi dernier d’un communiqué de haute importance par Sagard Capital.