Deux hommes arrêtés pour le piratage de hauts responsables

Deux hommes soupçonnés de faire partie d’un réseau ayant piraté les emails de hauts responsables américains, dont le chef de la CIA John Brennan, ont été arrêtés jeudi dans l’est des Etats-Unis, ont annoncé les autorités.

Andrew Otto Boggs, 22 ans, et Justin Gray Liverman, 24 ans, sont accusés d’avoir intégré un groupe de «hackers» surnommé «Crackas With Attitude», a précisé le ministère américain de la Justice.

D’octobre 2015 à février 2016, les membres de ce réseau ont effectué des intrusions dans les données personnelles de ces officiels et de leur famille, téléchargeant des informations privées et les publiant sur des sites publics ou encore harcelant leurs victimes par téléphone.

Au moins trois membres du groupe de pirates se trouvent au Royaume-Uni où ils font l’objet d’une enquête, a également indiqué le ministère.

Arrêtés dans l’Etat de Caroline du Nord, Boggs, alias «INCURSIO» et Liverman, alias «D3F4ULT», comparaîtront la semaine prochaine devant un tribunal fédéral de Virginie pour se voir signifier les charges qui les visent.

En octobre 2015 l’organisation WikiLeaks avait publié des documents provenant du compte email personnel de John Brennan, qui s’était dit «scandalisé» et «préoccupé». Il avait nié avoir violé ses obligations de sécurité.

Dans le cadre de l’enquête ouverte sur ce piratage, la police britannique avait arrêté en février 2016 un adolescent de 16 ans suspecté d’être impliqué.

La chaîne CNN et le site d’information Motherboard avaient alors précisé que les cibles de «Crackas With Attitude» étaient de hauts responsables de la CIA dont M. Brennan, du FBI, de la sécurité intérieure, de la Maison Blanche et d’autres agences fédérales.

En janvier, les services du coordonnateur national du renseignement américain James Clapper avaient également confirmé qu’un pirate informatique avait réussi à accéder au compte personnel de M. Clapper chez son fournisseur d’accès internet et téléphonique, parvenant même à détourner des appels depuis son domicile, selon Motherboard.