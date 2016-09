Entente avec Uber: l'industrie du taxi prête à monter aux barricades

L'industrie du taxi dénonce avec véhémence l'entente conclue par le gouvernement Couillard avec Uber et promet de bloquer les rues pour y faire obstacle.

«On ne pourra pas empêcher des actions. N'importe qui, qui voit son gagne-pain et son fonds de pension touché à hauteur de 20% réagirait (...) On ne se laissera pas faire», a promis, jeudi matin, Guy Chevrette, porte-parole du Comité provincial de concertation et de développement de l'industrie du taxi (CPCDIT). Une action en justice n'est pas exclue, l'industrie du taxi jugeant que le projet pilote avancé par le gouvernement et Uber est illégal.

«C'est un gouvernement à quatre pattes devant une multinationale véreuse, a rugi l'ex-ministre péquiste des Transports, en conférence de presse. C'est des voleurs, Uber ne respecte aucune entente, ils prennent l'argent et l'envoient dans les paradis fiscaux (...) Ça a pris trois ministres des Transports en 30 mois pour se faire baiser de la sorte.»

Guy Chevrette soutient que l'entente conclue la nuit dernière ajoutera aux préjudices portés à l'industrie du taxi depuis l'arrivée d'Uber. La valeur des permis de taxi payés, en moyenne 200 000 $ l'unité, a diminué d'au moins 15 % au cours des derniers mois et continuera de fondre comme neige au soleil.

Des propriétaires de permis n'arrivent plus à les vendre, même réduits de 155 ou 20%, a-t-il signalé.

Le CPCDIT en a particulièrement contre l'abstention du gouvernement d'obliger les chauffeurs d'Uber à acheter des permis de taxi en plus de leur permettre de monter leurs tarifs jusqu'à 150% en cas de force majeure.

«Nous on ne peut pas faire ça», a plaidé Guy Chevrette. Il suggère au gouvernement de racheter les 8000 permis de taxi existants pour dédommager les chauffeurs. «L'industrie va se détériorer, les gens vont faire faillite», entrevoit-il.