Et comment!

Doit-on dire : «Elle ne sait pas comme je l’aime» ou «elle ne sait pas combien je l’aime», demande une lectrice, H. Brodeur. Dans le discours indirect, les adverbes­­ «comme» et «combien» – qui expriment l’intensité – s’emploient indifféremment. Exemple: Elle ne sait pas comme (ou combien) je l’aime. Seul l’adverbe «comme» trouvera sa place dans la tournure exclamative. Exemple: Comme je l’aime! (Et non «combien je l’aime!») L’adverbe «comment» servira pour sa part à exprimer la manière: je ne sais pas comment je fais pour l’aimer.