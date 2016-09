Félix Auger-Aliassime poursuit sa route

Félix Auger-Aliassime a remporté son match de troisième tour aux Internationaux de tennis junior des États-Unis, défaisant l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina en deux manches de 6-4 et 7-6 (6), jeudi, à New York.

Cette victoire permet au Québécois d’atteindre les quarts de finale où il affrontera l’Américain Patrick Kypson.

Ayant battu le champion des récents Internationaux de tennis junior de Repentigny, Auger-Aliassime a réussi deux as et commis seulement une double faute. Il a également mis 60 % de ses premiers services en jeu et réalisé un bris en neuf occasions. Le vainqueur a mis la main sur 84 des 162 points disputés face à celui qui l'avait maté en demi-finale dans la région de Lanaudière.

En double, il tentera d’atteindre les demi-finales avec son partenaire canadien Benjamin Sigouin, lors de leur affrontement face au duo français, Elliot Benchetrit et Geoffrey Blancaneaux.

Par ailleurs, la Canadienne Bianca Vanessa Andreescu a également obtenu son billet pour les quarts de finale en battant l’Américaine Usue Maitane Arconada en trois manches de 5-7, 7-5 et 6-3.

La gagnante a été moins erratique que la neuvième favorite de la compétition en réalisant un as et en totalisant six doubles fautes. Son opposante en a effectué 11. Pas moins de 15 bris ont été réussis par les deux joueuses, incluant huit par Andreescu, septième tête de série.

Celle-ci affrontera maintenant la gagnante du duel entre Alexandra Sanford et Vanessa Ong.