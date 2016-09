Frères Stastny: un héritage qui compte pour Hossa

Marian Hossa était très jeune lorsque les frères Stastny ont quitté la Tchécoslovaquie pour venir s’installer à Québec. N’empêche, il connaît très bien l’histoire de ceux qu’il qualifie de «très gros noms» dans ce qui est aujourd’hui la Slovaquie.

Né en 1979, le joueur des Blackhawks de Chicago n’avait qu’un an lorsque Peter et Anton Stastny ont profité d’un tournoi international à Innsbruck en Autriche pour passer à l’Ouest.

L’héritage des frères demeure toutefois en Slovaquie, assure-t-il.

«Ce sont de gros noms en Slovaquie et Peter était le plus important d’entre eux. C’est rare de voir trois frères slovaques évoluer ensemble. Tout le monde connaît leur histoire.»

Hossa n’a toutefois pas grandi en admirant les prouesses des trois frangins. Non seulement la couverture de la LNH était beaucoup moins internationale à l’époque, mais gageons que le premier choix des stations tchécoslovaques n’était certainement pas de présenter des rencontres des Stastny après leur défection du pays.

«Je suivais plus Wayne Gretzky, car on avait droit à quelques faits saillants de temps à autre. C’est lui qui m’a fait découvrir la LNH», a raconté Hossa.

LES TEMPS CHANGENT

Si les Stastny ont été les pionniers du hockey en Slovaquie, plusieurs autres gros noms ont fait le saut dans la LNH par la suite. Toutefois, ce pays fait actuellement partie des nations de hockey en pleine chute libre.

S’ils faisaient partie des puissances mondiales il y a 10 ans à peine, les Slovaques ont dû se résigner à faire partie d’Équipe Europe à la Coupe du monde en raison du trop faible nombre de joueurs de leur pays évoluant dans la LNH. Selon le site Quanthockey.com, seulement douze joueurs slovaques jouent dans la LNH ou dans la Ligue américaine à l’heure actuelle.

Pour Hossa, c’est une question d’argent, tout simplement.

«Durant le régime communiste, on ne payait pour rien, alors tout le monde pouvait jouer au hockey. Il y avait beaucoup de compétitions durant les sélections et seulement les meilleurs pouvaient atteindre le prochain niveau. Maintenant, c’est cher pour les parents et c’est un problème. Les jeunes ont besoin de parents qui ont de l’argent s’ils veulent jouer. Le bassin de joueurs talentueux est peut-être moins élevé aussi.»