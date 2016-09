Goodale promet une enquête au sujet de la congestion à Montréal-Trudeau

Une enquête déterminera quelles sont les causes des problèmes d'attentes des voyageurs aux douanes de l'aéroport Montréal-Trudeau, a promis le ministre fédéral de la Sécurité publique, Ralph Goodale, lors d'un entretien téléphonique avec le maire Denis Coderre, mercredi soir. Depuis plusieurs semaines, les voyageurs rentrant à Montréal-Trudeau doivent attendre parfois plus de deux heures avant de traverser les douanes. Depuis plusieurs semaines, les voyageurs rentrant à Montréal-Trudeau doivent attendre parfois plus de deux heures avant de traverser les douanes.

«Je suis en maudit. Ce n'est pas juste un incident isolé, c'est une réalité récurrente. Étant donné qu'on a de plus en plus de touristes, il faut qu'on trouve des solutions», a lancé le maire lors d'une mêlée de presse, jeudi.

Cette enquête, qualifiée de «concrète» par le maire, se penchera donc sur les infrastructures de l'aéroport, sur la gestion des départs et des arrivées des vols internationaux ainsi que sur les ressources de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

«Est-ce que [les infrastructures] sont adéquates, autant pour recevoir les gens que pour recevoir les bagages? s'interroge M. Coderre. Est-ce que la coordination au niveau des heures de vol est adéquate? [...] Finalement, il faut se poser des questions sur l'ASFC. Les douanes, c'est supposé durer 20 minutes. Là, on parle de deux heures et on n'a même pas encore récupéré ses bagages. Oui, on doit s'assurer de la sécurité, mais on doit parler aussi de fluidité.»

Des technologies?

Des ressources supplémentaires ont été promises au maire Coderre, selon les besoins qui seront dégagés par l'enquête du ministre Goodale. M. Coderre aimerait voir des technologies qui faciliteront le passage des voyageurs aux douanes.

Il a cité en exemple l'aéroport de Vancouver, où les voyageurs canadiens rentrant au pays peuvent numériser leurs passeports et le