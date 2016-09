Honduras: un maire arrêté et accusé de diriger une bande de tueurs

Le maire d’une petite commune du Honduras, accusé de diriger une bande de tueurs, a été arrêté par les autorités, a annoncé jeudi la justice de ce pays qui a l'un des taux d’homicides les plus élevés du monde et qui tente de purger sa police et sa vie politique du crime organisé.

«Delvin Leonardo Salgado, maire d’El Negrito, dans le département de Yoro, a été arrêté pour meurtre et association illicite», a annoncé le ministère public sur Twitter.

Son arrestation est survenue mercredi dans le cadre d’une opération réalisée dans 18 départements pour combattre le crime organisé, avec 115 perquisitions simultanées qui ont permis d’arrêter des criminels présumés accusés de meurtre, vol, trafic de drogue ou encore trafic de personnes.

La police du Honduras effectue régulièrement ce genre d’opérations dans ce pays où l'on compte 60 homicides pour 100 000 habitants, soit plus de six fois la moyenne mondiale établie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le gouvernement a notamment déclenché en avril une grande opération de purge de la police, excluant un tiers des 900 titulaires de postes à responsabilité pour leur implication dans différents délits. La commission chargée de ce travail va désormais évaluer quelque 10 000 agents subalternes pour vérifier s’ils ont des liens avec le crime organisé.