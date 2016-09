Incapable de renvoyer un col bleu

À cela s’ajoutent plusieurs autres suspensions allant d’un jour à quatre semaines pour des problèmes répétés d’absentéisme et d’agressivité, autant envers ses patrons que les résidents de Lachine, selon des lettres officielles de la Ville déposées en cour.

Celui-ci a cumulé des dizaines d’avis et de mesures disciplinaires en huit ans, dont une suspension de 35 jours pour avoir conduit un tracteur de déneigement après avoir consommé de la marijuana, selon une décision du Tribunal d’arbitrage.

Même si elle a transmis en 2010 un «avis final» écrit et verbal à M. Montero, ce n’est qu’en 2012 que l’administration municipale a décidé de congédier l’employé qu’elle considérait «irrécupérable» après plusieurs nouvelles infractions, selon des documents de cour.

Or, cette décision a été contestée par le syndicat des cols bleus et l’arbitre Marcel Morin a décidé en 2014 d’obliger la Ville à réintégrer son employé. De plus, la Ville a dû rembourser deux ans de salaire à son employé.