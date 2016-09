Isabelle Juneau soutient ne pas créer de malaises

Les vidéos d’Isabelle Juneau sont devenues un phénomène viral à la suite de d'une entrevue avec Émily Bégin sur le tapis rouge du film Nitro Rush. Devant les critiques, Mme Juneau est venue se justifier lors d’une entrevue sur le plateau du Québec matin, à LCN.

«Je fais ça de bonne volonté, bénévolement pour me faire connaître en tant qu’animatrice-intervieweuse-productrice et comédienne. Mon premier métier est la comédie et je pense que ça s’est vu», a-t-elle expliqué à l'animatrice Julie Marcoux.