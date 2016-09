Johnny Depp dans le film sur Tupac et Notorious BIG

Les fans de hip-hop rêvent depuis longtemps d’un film sur Tupac et Notorious BIG.

Tupac a été assassiné en 1996 et Notrious BIG, surnommé Biggie, en 1997. Les deux étaient les rois du hop à cette époque, Tupac représentant la côte est américaine et Biggie la côte ouest.

La rivalité entre les deux clans, est et ouest , défrayait les manchettes énormément à cette époque, ce qui explique la théorie selon laquelle Notorious BIG serait responsable du meurtre de Tupac et un an plus tard, le clan de Tupac responsable de celle de BIG.

Bonne nouvelle pour le film, Johhny Depp jouera le détective Russell Poole, responsable de l’enquête à l’époque. Poole était arrivé à la conclusion que des policiers «gangsters» étaient derrière ces assassinats, ce qui créa une tempête médiatique pour la police de Los Angeles.

Le titre du film sera Labyrith et est inspiré du livre Labyrinth: A Detective Investigates the Murders of Tupac Shakur and Notorious BIG.

La date de sortie reste encore inconnue.

Source :

The Guardian