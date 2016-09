Joliette: une camionneuse de 24 ans meurt ensevelie sous un chargement de grain

Une camionneuse de 24 ans est morte dans des circonstances horribles, ensevelie sous le chargement de grain qu’elle était en train de décharger, jeudi avant-midi, à Joliette, dans la région de Lanaudière.

Le drame s’est produit vers 11 h 45, dans la cour d'une coopérative agricole, située sur la rue Papineau.

«Pour une raison encore inconnue, la benne de son camion s’est décrochée pendant que la victime déchargeait le grain», a indiqué la sergente Annie Thibodeau, porte-parole de la Sûreté du Québec.

L’imposante benne a ensuite percuté la jeune femme au niveau de l’abdomen, ce qui l’a projetée au sol.

Le grain qui continuait de se déverser du camion l’a ensevelie.

Des témoins sont allés lui porter secours et l’ont extirpée de sa fâcheuse position.

Mais la victime était inconsciente à l’arrivée des secours. Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital, où son décès a malheureusement été constaté dès son arrivée. La victime est une résidente de L’Assomption, sur la Rive-Nord.

Une enquête de la Sûreté du Québec et de la Commision des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a été ouverte pour tenter d’établir la cause et les circonstances de cet accident tragique.